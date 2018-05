Procura: elementi di terrorismo Liegi, il killer che ha ucciso tre persone era uscito ieri di prigione L'autore della sparatoria di Liegi sarebbe uscito dalla vicina prigione di Lantin soltanto ieri. Ed in seguito ad un controllo di documenti che la situazione sarebbe precipitata

L'uomo che ha attaccato due poliziotti stamani a Liegi, nell'est del Belgio, li ha prima colpiti con un coltello per poi impadronirsi della loro armi d'ordinanza e ucciderli. Lo ha detto il portavoce della procura Philippe Dulieu in una conferenza stampa. I due poliziotti sono stati prima "aggrediti da dietro" e hanno ricevuto "multiple coltellate" ha detto Dulieu. L'assalitore "si è poi impadronito delle loro armi di servizio" che ha usato per ucciderli. Un uomo di 22 anni, a bordo di un'auto parcheggiata nei pressi, è stato poi ucciso dall'assalitore. In un secondo tempo, dopo una breve presa d'ostaggi, "vari" altri agenti sono stati "feriti alle gambe" dall'uomo, che è stato poi abbattuto dalla polizia, ha detto Dulieu. Sull'episodio indaga la procura federale, competente tra l'altro per i reati di terrorismo.La procura belga competente per i casi di terrorismo ha rilevato l'inchiesta sulla sparatoria perché "ci sono elementi che vanno nella direzione di un attentato terroristico", ha dichiarato Eric Van Der Sypt, portavoce del procuratoreI due agenti di polizia uccisi questa mattina a Liegi in Belgio erano due donne, alle dipendenze della polizia locale. Lo ha indicato il gabinetto del sindaco, Willy Demeyer.L'autore della sparatoria di Liegi sarebbe uscito dalla vicina prigione di Lantin soltanto ieri. Ed in seguito ad un controllo di documenti che la situazione sarebbe precipitata. E' quanto scrivono diversi media belgiIl livello di allerta terroristica in Belgio resta a 2 su una scala di 4, senza nessun innalzamento del rischio. Lo ha confermato l'Ocam, l'Organismo che valuta il livello di minaccia terroristica in Belgio, dopo la sparatoria di Liegi. Lo hanno riferito la procura e la polizia di Liegi che, come prevede il Piano antiterrorismo, hanno allertato l'Ocam dopo che il dossier stato qualificato di "terrorismo" e passato al livello di indagine federale.Il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del del vertice sulla Libia a Parigi, ha tenuto ad esprimere la "solidarietà del popolo francese rispetto al popolo belga, per il terribile attacco in Belgio che, secondo le prime dichiarazioni del procuratore, sarebbe di matrice terroristica".