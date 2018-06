Muscat: la nave verrà trattenuta Lifeline, finita l'odissea: i profughi sbarcano a Malta Il ministro dell'interno tedesco Seehofer: la Germania non accoglierà i migranti della Lifeline. Disponibili Malta, Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Norvegia

Si è conclusa ieri sera l'odissea della Lifeline, rimasta per otto giorni in mare aperto. Gli ultimi due a 25 miglia dalla costa maltese, con mare forza 5 e vento a 40 nodi. Il via libera all'attracco arrivato nelle prime ore del pomeriggio. Scortata da una nave militare, la nave della ong tedesca, con a bordo 234 migranti, è entrata nel porto de La Valletta. La polizia è salita a bordo della nave per controllare le operazioni durante lo sbarco. I profughi, visibilmente stanchi e affamati, hanno ricevuto la prima assistenza dallo staff medico.La Norvegia si unisce agli 8 Paesi dell'Ue che accoglieranno quote dei 233 migranti salvati dalla Lifeline e arrivati mercoledì a Malta. Lo ha annunciato il premier maltese, Joseph Muscat, con un messaggio su Twitter, ringraziando Oslo. "Ringrazio la Norvegia per essersi offerta di unirsi agli 8 Stati membri nell'iniziativa ad hoc per la Lifeline", si legge sul profilo Twitter del leader maltese. Sono così 9 i Paesi che si faranno carico dei rifugiati salvati la settimana scorsa nelle acque libiche: oltre all'Italia, Malta, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Norvegia. La Germania, invece, ha detto no.All'arrivo in porto, il capitano Carl Peter Reisch e i nove membri dell'equipaggio sono stati interrogati mentre il capitano potrebbe essere fermato su ordine della magistratura maltese che, come annunciato da Muscat, ha aperto un'indagine per disobbedienza agli ordini della Guardia Costiera italiana.Sulla nave, c'era anche un giovane fotografo freelance italiano: Danilo Campailla, 30 anni, originario di Vittoria, in provincia di Ragusa, che ora aspetta di sapere se sar indagato o meno dalle autorità maltesi."La Lifeline sarà trattenuta per avviare l'indagine necessaria. Il capitano dell'imbarcazione ha ignorato le leggi internazionali e le direttive italiane", ha detto Muscat, che ha definito quello della Lifeline "un caso molto particolare": "Non c'è stato un disaccordo tra due Stati membri", ma "un capitano che ha ignorato le leggi internazionali", ha aggiunto.Adesso, ha proseguito Muscat, "chi richiederà asilo sarà protetto dagli Stati membri", mentre "inizieranno immediatamente le procedure per chi non rispetta le leggi per la richiesta d'asilo". Secondo il primo ministro è però "ancora troppo presto per fornire dati sulla ridistribuzione dei migranti": "Abbiamo promesse concrete dagli Stati membri, ognuno accoglierà secondo la sua capacità ma non voglio dare numeri. Prima di tutto dobbiamo accertarci delle persone a bordo, del loro profilo, della loro situazione, di quelli che cercano asilo e di coloro che sono migranti economici", ha insistito il premier maltese.E poi: "Sono sorpreso di avere centri per migranti a sud della Libia, le persone che dicono queste cose devono fare capire come attueranno", ha dichiarato Muscat."La nave fuorilegge Lifeline arriverà a Malta e verrà bloccata per accertamenti. Altro successo del governo italiano: dopo anni di parole, in un mese arrivano i fatti!". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. E poi: "Oggi in Cdm, se il tempo lo consentirà, doneremo 12 motovedette alla Libia con conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel mar Mediterraneo". Lo ha detto in question time alla Camera Salvini.Hanno seguito il lavoro diplomatico compiuto dal governo maltese nei giorni scorsi per dare una prospettiva ai 234 migranti che si trovano sulla Lifeline e ora i vescovi di Malta esprimono il loro apprezzamento per "la decisione del governo di concedere l'autorizzazione a questa nave perché entri a Malta". Lo scrivono in una nota, mentre la nave sta attraccando al porto di Senglea."Ci rendiamo conto che non sia stata la decisione più facile, ma era indispensabile fare tutto il necessario per garantire che ogni vita venisse salvata". "Nonostante la piccola dimensione"dell'isola di Malta "ancora una volta il nostro Paese ha fatto un grande gesto", si legge nella dichiarazione. I vescovi auspicano che "un Paese molto più grande" lo imiti ed esprimono la loro "gratitudine a tutti coloro che prendono parte all'operazione umanitaria, in particolare i membri delle Forze Armate". Il messaggio è firmato da monsignor Charles J. Scicluna, arcivescovo di Malta, dal vescovo di Gozo Mario Grech, e dal vescovo ausiliare eletto di Malta Joseph Galea Curmi.Intanto il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, ha affermato davanti al parlamento che la Germania non accoglierà i migranti di Lifeline. "Al momento non c'è una necessità di azione per la repubblica federale tedesca", ha affermato. Anche in futuro ci lasceremo guidare dai principi di "umanità e ordine". Seehofer ha affermato che bisogna capire come evitare di creare un "precedente". In mattinata il portavoce del governo, Steffen Seibert, aveva affermato che si stessero tenendo dei colloqui per verificare l'eventuale accoglienza dei profughi.