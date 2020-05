Castellammare di Stabia Lite nel napoletano: morto un 17enne, ferito un altro uomo I due si sono presentati, la scorsa notte, al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo. Il 30enne, è stato sottoposto a intervento mentre il 17enne è morto immediatamente dopo l'arrivo al nosocomio stabiese

Un uomo ferito e un 17enne deceduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Intorno alle 4, un'Audi Q3 si è presentata presso il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo: alla guida un 30enne, ferito e sottoposto a un intervento chirurgico e seduto al lato passeggero un 17enne che è morto immediatamente dopo l'arrivo al nosocomio stabiese. Entrambi, residenti a Pimonte, avevano delle ferite d'arma da taglio.Secondo una ricostruzione non confermata, ci sarebbe stata una lite in via Vittorio Veneto a Gragnano (Napoli). Sono in corso le indagini della Polizia.