Scoppio in centro Livorno. Esplosione devasta appartamento: tre feriti, una donna molto grave Una forte esplosione ha devastato un appartamento in cui viveva una donna originaria di Torino di 52 anni, gravemente ustionata. Probabile l'esplosione di una bombola del gas nel seminterrato

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Una forte esplosione, poco prima delle 14 del 28 giugno, ha devastato un appartamento al piano terreno a Livorno, nella zona centrale di Sant'Andrea Cisternone.Grave una donna rimasta ustionata per il 95% del corpo. I feriti in totale sono tre: la donna di 52 anni gravemente ustionata, una mamma di 57 anni e la figlia 15enne che abitavano al piano superiore del fabbricato.Le vittime dell'esplosione sono state subito trasportate al Pronto Soccorso di Livorno ma per la donna gravemente ustionata, viste le sue condizioni, il 118 ha allertato l'elisoccorso per il trasferimento nel centro grandi ustionati di Pisa. Possibile un nuovo trasferimento nel centro grandi ustionati di Genova.Le condizioni della donna di 52 anni, originaria di Torino, che viveva nell'appartamento al piano terra esploso, sono molto gravi e vengono definite "disperate". Per le altre due persone trasferite all'Ospedale di Livorno, l'altra donna e sua figlia di 15 anni, che abitano al piano superiore, si tratterebbe di una lieve intossicazione causata dai fumi dell'incendio che si è sviluppato dopo l'esplosione. "Vivo nel palazzo di fronte - ha raccontato un testimone residente nella strada - ho sentito un botto e sono uscito di casa. Davanti a me ho visto la donna che abita al numero 33: era irriconoscibile".Non ancora chiare le cause dello scoppio. Con ogni probabilità è esplosa una bombola del gas dimenticata nel seminterraneo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri oltre ai mezzi di soccorso ed i medici del 118. A quanto pare, lo scoppio ha causato l'innalzamento di almeno mezzo metro del solaio dell'abitazione, posta al piano terra: sono in corso verifiche sull'agibilità.