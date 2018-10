​Lo spread tocca quota 310. Incerte le borse europee

Milano

di Marzio QuaglinoLe tensioni sulla manovra, in Europa ma anche all’interno della maggioranza, ma anche motivazioni tecniche hanno portato in apertura lo spread a superare anche la soglia del 311 punti base. In salita anche il rendimento del btp decennale al 3,57%. Si ritorna dunque ai valori precedenti il varo delle manovra e che sono i più alti da 4 anni a questa parte.Sul mercato azionario predomina l’incertezza. Le piazze asiatiche hanno reagito male al calo dell’export giapponese e in Europa non sono in calendario dati economici che possano dare una spinta ai listini. Tra continui cambio di segno Milano ora mostra una variazione dello 0,20% e sulla stessa linea si muovono anche Londra, Parigi e Francoforte.Tra le valute Infine sale il dollaro dopo le minute della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, propensa a continua con la politica di rialzo dei tassi di interesse. Così il cambio con l’euro scende sotto quota 1,15.