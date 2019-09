Lo spread torna a scendere. Voci su scorporo Iveco, sale ancora CNH

Milano

di Fabrizio PattiAncora positiva la giornata per le borse europee. Su tutte spicca il +1,20% di Londra, seguita da Milano, +0,90%. Più modesta la performance di Parigi e Londra, attorno a +0,20%.L'entrata in vigore, ieri, dei dazi americani sui prodotti cinesi nei settori di vestiario ed elettronica, è già stata scontata dai mercati.Anche le borse cinesi di Shanghai e Shenzhen sono state ampiamente positive. A portarle al rialzo l'annuncio del governo di nuovi stimoli, in particolare al settore hi-tech. Non così Hong Kong: l'indice Hang Seng è sceso di oltre mezzo punto, sulla scia delle sempre più forti tensioni nell'isola.Oggi sono arrivati i dati dell'indice Pmi manifattura Italia (Purchasing Manager Indexes) che misura l'attività del settore tramite interviste ai responsabili aziendali di acquisti: in Italia è risalito ad agosto sopra le stime, a quota 48,7 contro i 48,5 di luglio. Le previsioni indicavano un andamento stabile. L'indice resta comunque sotto quota 50 che rappresenta lo spartiacque fra miglioramento e peggioramento delle condizioni del settore. In calo inoltre, per il 13esimo mese consecutivo, l'indice dei nuovi ordini da 47,5 a 46.A livello dell'Eurozona, l'indice Pmi è stabile a 47.Lo spread Btp/Bund è a 166 punti base, sei sotto la chiusura di venerdì, quando si era registrata una fiammata per le difficoltà nella formazione di un nuovo governo. Il rendimento del Btp è allo 0,97%.Tra i titoli del Ftse Mib, il migliore è Atlantia, +2,89%, seguita da Recordati. Ancora positiva Cnh Industrial, +1,18%, dopo le indiscrezioni di venerdì che hanno anticipato un possibile scorporo del business camion di Iveco. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare domani, durante il Capital Market Day del gruppo, a New York.