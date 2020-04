Intervistato a "Mezz'ora in più" su Rai3 Coronavirus, Locatelli (Css): non siamo fuori dalla tempesta

"Una ripresa graduale deve essere la stella polare della fase 2". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervistato da Lucia Annunziata nel programma "Mezz'ora in più", su Rai3. "Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo - ha aggiunto Locatelli - ora dobbiamo cercare di mantenere il più basso possibile il rischio ed evitare un nuovo aumento di contagi, tenendo sempre in primo piano il numero dei pazienti in terapia intensiva. Per quanto siamo migliorati, non siamo fuori da questa tempesta. Bisognerà continuare con le misure di distanziamento sociale e le altre misure che hanno dato risultati concreti nella lotta al virus"."I piani che sono stati identificati e suggeriti al decisore politico rispecchiano esattamente questo criterio, cioè quello di partire con determinate attività produttive, edile piuttosto che manifatturiera e alcune attività commerciali proprio per evitare di ritrovarci di fronte a una nuova ondata epidemica". Così il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.L'esistenza del nuovo coronavirus "era completamente ignota fino alla fine del mese di dicembre dello scorso anno" ha detto Locatelli sottolineando lo scenario assolutamente pandemico e completamente imprevedibile con una dimensione che ha raggiunto nel mondo 3 milioni di soggetti che sono stati contagiati sulla base dell'identificazione della Rna virale e 200 mila morti. "Tutto il mondo, non solo l'Italia, e i sistemi sanitari dei vari Paesi si sono trovati a doversi confrontare con uno scenario epidemico completamente nuovo", ha detto."Questo anche per la gravità delle manifestazioni cliniche, soprattutto negli anziani e in coloro che sono portatori di comorbilità. Ciò ha comportato la perdita di molte vite che artigliano le nostre coscienze e feriscono le nostre sensibilità. Sono più di 200 mila le persone che nel mondo hanno perso la vita per l'infezione da Sars-Cov-2". "Fortunatamente - ha proseguito l'esperto - da due o tre settimane stiamo assistendo a numeri progressivamente incoraggianti in termini di riduzione del numero dei soggetti che vengono a essere contagiati e soprattutto di chi necessita di un ricovero ospedaliero, particolarmente nelle terapie intensive. Abbiamo praticamente dimezzato il numero degli ammalati presenti nelle terapie intensive, come risultato di uno sforzo formidabile a vari livelli, dalla medicina ospedaliera a quella territoriale. E grazie alle misure prese. Se non fossero state adottate, ben più elevati e drammatici sarebbero stati i numeri, anche dei decessi"."Il test che è stato identificato ieri e poi comunicato dal commissario Arcuri, servirà per definire bene quella che è stata la diffusione epidemica del virus nelle varie regioni del paese e nelle differenti fasce d'età, tenendo conto dei vari profili lavorativi, ma non darà una patente di immunità. E questo deve essere detto in maniera molto chiara" ha detto ancora Franco Locatelli. "Importanti studi - ha aggiunto - ancora devono essere fatti per meglio definire la risposta immunitaria"."Non credo che dobbiamo essere drastici. Io amo il mare ed è la sede preferita delle mie vacanze. Dovremo inventare un modo diverso di vivere il mare. Da un lato abbiamo l'esigenza di riappropriarci di alcuni momenti importanti per la nostra sfera esistenziale ma dall'altro non possiamo vanificare gli sforzi e i risultati ottenuti". Così Locatelli,ha risposto infine a una domanda di Lucia Annunziata se si dovrà saltare l'estate.