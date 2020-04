Foroni: numeri terapia intensiva dimezzati Coronavirus in Lombardia, i dati dalla Regione in diretta Facebook: 200 decessi, altri 1073 positivi L'assessore regionale alla Protezione civile: "Dalla Regione altri 4,5 milioni di mascherine, totale 13 milioni"

Condividi

I dati comunicati in diretta Facebook dalla Regione Lombardia. Sono 200 i decessi registrati oggi in Lombardia per il coronavirus, un dato che porta il totale a 12.940. I casi positivi sono 1073 e il totale è ora oltre la soglia di 70.000, a 70.165 unità. I tamponi effettuati sono pari 12.016."Il 3 aprile eravamo al picco con quasi 1.400 letti di terapia intensiva occupati, a distanza di poco più di 20 giorni siamo arrivati quasi alla metà a 790 pazienti oggi in terapia intensiva in Lombardia, meno 27, rispetto a ieri". Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni. "Siamo sotto le 800 terapie intensive, dunque, un dato senza dubbio positivo. Da inizio mese sono stati dimezzati i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia" ha concluso.La Regione Lombardia ha consegnato oggi altri 4,5 milioni di mascherine, portando il totale a 13 milioni, ha aggiunto Pietro Foroni, spiegando che un milione è stato riservato agli addetti delle aziende di ristorazione e delle ditte di pulizie operanti negli ospedali lombardi e 3,5 milioni sono 'dispositivi filtranti' consegnati alle 12 province lombarde che, a partire da domani, cominceranno a consegnarle ai Comuni. Di questi, 300.000 sono riservati ai soli Municipi della città di Milano. Regione Lombardia "sta compiendo un ulteriore poderoso sforzo in vista della graduale apertura di alcune attività per far arrivare a quanti più cittadini possibili i dispositivi di protezione da Covid19. Con questi 4,5 milioni siamo arrivati 13 milioni di mascherine", ha detto Foroni, ricordando che "a oggi abbiamo distribuito già 8,5 milioni circa di mascherine attraverso canali diversi". Foroni ha spiegato che "ragionevolmente i Comuni cominceranno a distribuire alla popolazione queste mascherine tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima".