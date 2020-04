Coronavirus

2020/04/14 18:10

Milano Coronavirus, i dati in diretta dalla Regione: "In Lombardia altri 241 morti, totale a 11.142" Gallera: "61.326 positivi in Lombardia, con 1.012 contagiati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.778 tamponi (214.870 i test in totale). Sale numero dei pazienti ricoverati, oggi a 12.077 (+49), ma calano i pazienti in terapia intensiva: 1.122 persone, 21 in meno da ieri. I dimessi sono 17.821, 343 in più da ieri.

Condividi I dati di oggi comunicati dall'assessore al Welfare Gallera. In Lombardia i morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 241, raggiungendo il totale di 11.142. Ieri c'erano stati 280 morti. I positivi in più nelle ultime 24 ore sono 1.012, per un totale di 61.326 contagi. "In Lombardia si registrano solo 49 nuovi ricoverati". "I ricoveri nelle terapie intensive calano di 21 unità per un totale di 1.122 ricoverati in reparto".



"In Lombardia sono state dimesse in totale 36.985 persone, con un aumento di 743 unità nelle ultime 24 ore".



A Milano e provincia i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 189, raggiungendo un totale di 14.350 ha quindi aggiunto Gallera. Ieri le persone positive erano aumentate di 481 unità rispetto al giorno precedente. A Milano città i nuovi casi sono stati 57 mentre ieri, sempre sul giorno precedente, i contagi erano aumentati di 296 unità.







"Si è insediata la commissione sulle Rsa. Un gruppo di persone di altissimo livello. Vogliamo che ci sia un quadro autorevole e indipendente, basato su dati scientifici, che ci spieghi cosa è accaduto all'interno del mondo delle residenze per anziani, se ci sono stati errori o qualche ammanco". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.



Per i tamponi "noi facciamo il massimo che il mercato ci consente di fare" ha detto Gallera, nel consueto aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook ricordando che si è passati a fare fino a 10mila tamponi al giorno. I dati di oggi comunicati dall'assessore al Welfare Gallera. In Lombardia i morti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 241, raggiungendo il totale di 11.142. Ieri c'erano stati 280 morti. I positivi in più nelle ultime 24 ore sono 1.012, per un totale di 61.326 contagi. "In Lombardia si registrano solo 49 nuovi ricoverati". "I ricoveri nelle terapie intensive calano di 21 unità per un totale di 1.122 ricoverati in reparto"."In Lombardia sono state dimesse in totale 36.985 persone, con un aumento di 743 unità nelle ultime 24 ore".e provincia i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 189, raggiungendo un totale di 14.350 ha quindi aggiunto Gallera. Ieri le persone positive erano aumentate di 481 unità rispetto al giorno precedente. A Milano città i nuovi casi sono stati 57 mentre ieri, sempre sul giorno precedente, i contagi erano aumentati di 296 unità."Si è insediata la commissione sulle Rsa. Un gruppo di persone di altissimo livello. Vogliamo che ci sia un quadro autorevole e indipendente, basato su dati scientifici, che ci spieghi cosa è accaduto all'interno del mondo delle residenze per anziani, se ci sono stati errori o qualche ammanco". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.Per i tamponi "noi facciamo il massimo che il mercato ci consente di fare" ha detto Gallera, nel consueto aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook ricordando che si è passati a fare fino a 10mila tamponi al giorno.

Condividi