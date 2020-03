In Lombardia alcuni paesi senza contagi, si studia sangue degli abitanti

In Lombardia - la regione più colpita dal Coronavirus - si sono alcuni paesi senza contagiati, fra questi Ferrera Erbognone, cittadina di poco più di mille abitanti nel pavese, che adesso diventa oggetto di studio dell'Istituto Neurologico Mondino di Pavia. L'obiettivo - spiega La provincia pavese - è quello di esaminare il sangue per individuare la presenza di anticorpi. Ieri il sindaco (e medico) Giovanni Fassina ha fatto diffondere un avviso alla cittadinanza, dopo che è stata firmata una delibera di giunta al riguardo. I residenti potranno prenotarsi fino al 2 aprile per sottoporsi a un esame ematochimico in laboratorio a Sannazzaro. "Abbiamo scelto Ferrere Erbognone - ha spiegato l'ad edirettore generale del Mondino Livio Tronconi - perché si tratta di una comunità in cui non si è ancora verificato un caso di contagio da Coronavirus: di conseguenza lo studio di popolazione potrebbe fornirci risultati di una certa rilevanza che poi andranno condivisi con i virologi del Policlinico San Matteo e con il comitato scientifico della Regione Lombardia”