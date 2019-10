​Una 26 anni vietnamita probabilmente tra le vittime Regno Unito, 39 morti in un camion. Sms di una ragazza alla mamma: "Non respiro"

Camion con 39 morti vicino a Londra (Ansa)

Almeno tre delle 39 persone trovate morte in un camion-frigo in Essex, in Inghilterra, potrebbero essere vietnamite. Lo scrive la Bbc affermando che i familiari di queste tre persone hanno lanciato l'allarme, dicendosi preoccupati che i loro cari si potessero trovare all'interno del tir della morte.Una di queste persone è Pham Thi Tra My, 26 anni. Della ragazza non si hanno più notizie da quando avrebbe inviato martedì dei messaggi urgenti alla madre dicendo che non riusciva a respirare.Nei messaggi strazianti diffusi dalla sua famiglia Pham scrive: "Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all'estero non è riuscito. Mamma, ti voglio tanto bene! Muoio perché non riesco a respirare... sono di Nghen, Can Loc, Ha Tinh, Vietnam ... Mi spiace, mamma".Il fratello, Pham Ngoc Tuan, ha detto di aver pagato 30mila sterline dei trafficanti di esseri umani e che l'ultima posizione conosciuta della ragazza era il Belgio. Finora le autorità britanniche hanno annunciato che i 39 morti sono di nazionalità cinese. L'ultimo messaggio che i familiari hanno ricevuto è stato alle 22,30 di martedì, due ore prima dell'arrivo del tir al terminal sul Tamigi di Purfleet da Zeebrugge in Belgio."Mia sorella è scomparsa il 23 ottobre in viaggio dal Vietnam al Regno Unito e non siamo riusciti a contattarla. Siamo preoccupati che possa essere in quel camion". "Chiediamo alla polizia britannica di aiutarci a indagare affinché mia sorella possa essere restituita alla famiglia", ha aggiunto. Due persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio colposo e il 25enne nordirlandese che era alla guida del camion rimane in custodia per sospetto omicidio plurimo.