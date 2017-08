MONDO

2017/08/11 10:39

Londra. In fiamme treno della metro, passeggeri in fuga. Chiusa la linea Bakerloo Un portavoce della polizia dei Trasporti ha dichiarato al MailOnline che non ci sono ancora ipotesi sulla causa dell'incendio

Fire on the bakerloo line Oxford circus today - great Friday start pic.twitter.com/SVtZxWClDi — Joe Bunting (@jnzbunting) 11 agosto 2017







Un treno della metropolitana londinese ha preso fuoco alla stazione di Oxford Circus. Lo riferiscono i media britannici, riportando di una fuga di passeggeri in preda al panico dai vagoni invasi dal fumo. Chiusa la linea Bakerloo. Un treno della metropolitana londinese ha preso fuoco alla stazione di Oxford Circus. Lo riferiscono i media britannici, riportando di una fuga di passeggeri in preda al panico dai vagoni invasi dal fumo. Chiusa la linea Bakerloo. Il traffico è stato interrotto su tutta la linea Bakerloo. Non si hanno per ora notizie di feriti. Un portavoce della polizia dei Trasporti ha dichiarato al MailOnline che non ci sono ancora ipotesi sulla causa dell'incendio.

