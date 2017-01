Londra e Milano in rialzo. Deboli le altre borse europee

di Giancarlo Zanella Guadagni limitati a qualche decimo di punto, ma comunque un segnale positivo soprattutto per Milano che ha aperto in rialzo anche la seconda settimana di contrattazioni del 2016. Bene anche Londra, appena sotto la parità Parigi e Francoforte. A Piazza Affari, acquisti ancora sui titoli bancari, seppur più limitati. Titolo oggi sotto i riflettori sul listino principale è però FCA dopo l’annuncio di un investimento di 1 miliardo di euro entro nel 2020 negli Stati Uniti. In generale, attenzione degli investitori per il comparto degli industriali. Questa settimana, mercoledì e giovedì, sono in calendario anche le prime aste di titoli di stato del nuovo anno. Si riparte da uno spread Btp-Bund a 163 punti base e un rendimento del nostro decennale dell’1,95%. Si conferma in recupero l’euro che è scambiato con poco più di 1 dollaro e cent.