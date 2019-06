​Londra: in fiamme condominio in zona est, incendio sotto controllo

È ora sotto controllo a Londra l'incendio scoppiato in un condominio nella zona est della città, nella borgata di Barking.Lo riferiscono i vigili del fuoco della capitale britannica, che dopo avere ricevuto l'allarme intorno alle 15.30 locali avevano dispiegato 15 camion e 100 pompieri. Le cause del rogo non sono note. Non si hanno notizie di feriti.