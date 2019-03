Ddl concretezza Dipendenti pubblici, ok in Commissione al controllo biometrico Rimane "accantonato" l'emendamento sul divieto di utilizzo dei social network durante l'orario di lavoro

Alla Camera c'è il via libera delle Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl concretezza, che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il cartellino con "sistemi di verifica biometrica dell'identità", quindi impronte digitali e controllo dell'iride, con l'obiettivo di contrastare l'assenteismo.Resta l'impiego contestuale, e non alternativo, di strumenti di video-sorveglianza, sempre per vigilare sugli accessi. Rimane invece "accantonato" l'emendamento sul divieto di utilizzo dei social network durante l'orario di lavoro.Il ddl approderà nell'Aula della Camera per la discussione generale lunedì 1 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.