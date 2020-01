L'estrazione il 6 gennaio Lotteria Italia sotto tono: venduti 'solo' 6,7 milioni di biglietti Uno dei peggiori risultati di sempre

Sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2019 della Lotteria Italia, con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750mila euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva 'Soliti Ignoti - Il Ritorno'. È quanto si legge in una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (adm.gov.it).Il dato di vendita, anche se sostanzialmente stabile rispetto all'edizione precedente, quando erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi, è uno dei più bassi di sempre."L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. Lunedì 6 gennaio, nel corso della trasmissione Rai 'Soliti ignoti - il ritorno', verranno annunciati i biglietti vincenti, i premi di prima categoria, di cui il primo da 5 milioni di euro. Gli eventuali premi di seconda e terza categoria verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell'importo, poco prima dell’inizio della trasmissione".Lo spiega l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricordando che "alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti".