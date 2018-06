Governo Di Maio a Radioanch'io: Nessun aumento Iva, troveremo i fondi. Grillo sull'Ilva? Opinioni personali Il fondatore del M5s parlando delle acciaierie aveva sottolineato che non c'è nessuna intenzione di chiuderle. Ok alla bonifca, ma salvaguardando i posti di lavoro. Pronta e puntuale è arrivata la replica del vicepremier e ministro del Lavoro che sottolinea anche come le sanzioni alla Russia stiano creando problemi alle aziende italiane e che all'Ue verranno chiesti più fondi per l'Italia

#Ilva, @luigidimaio: “#Grillo o chiunque altro esprimono opinioni personali. Io ho dei dossier da portare avanti su cui non prendo decisioni finché non ho ascoltato le parti".

Riascolta #DiMaio a @radioanchio 👉 https://t.co/XsV2yLqRVi pic.twitter.com/1dJGKsBJ6G — Rai Radio1 (@Radio1Rai) 8 giugno 2018

"Sanzioni Russia ci danneggiano"

"Io ho sempre detto e siamo tutti d'accordo che il nostro Paese deve restare nell'alleanza occidentale e nella Nato ma le sanzioni alla Russia stanno danneggiando i nostri agricoltori, anche il design e il mondo dell'artigianato dice Di Maio e poi sottolinea: "questo sarà un governo filo-italiano". Di Maio ha tenuto a puntualizzare che "tutte queste decisioni le prenderà il presidente del consiglio Conte nei consessi internazionali" aggiungendo che la stella polare resta "il contratto che ci siamo dati".

Rassicurazioni sull'aumento dell'Iva, rapporti con la Russia e con l'Ue, le tasse, l'Ilva. E ancora le nomine del Copasir e Rai, dei sottosegretari e dei viceministri. Il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio affronta diverse tematiche ospite dei Radio Anch'io."Il ministro Tria è al lavoro per scongiurare l'aumento dell'Iva. E' uno dei nostri impegni, che abbiamo preso con gli italiani. I soldi si devono trovare". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, a Radio anch'io. "Stiamo mettendo mano al bilancio dello stato e dalla risoluzione al Def di cui discuteremo nelle prossime settimane vedrete che manterremo la promessa".Parlando poi della possibilità di toccare gli sgravi fiscali, Di Maio spiega: "Non c'e' nessun progetto di andare ad aggredire misure favorevoli ai cittadini non c'è nessuna volontà di andare a toccare ciò che aiuta le famiglie italiane". E poi annuncia che questo esecutivo non darà tregua agli evasori fiscali. Per questo - spiega - intendiamo unificare le banche dati della pubblica amministrazione: "Se leggo insieme Inail, Inps e Motorizzazione scopro se un invalido si è comprato la Ferrari" sottolinea."La cosa più simpatica che ho notato dai banchi del governo, nel corso della discussione sulla fiducia in Parlamento, è che i partiti di destra ci hanno definito 'governo di sinistra' e i partiti di sinistra dicono che il governo è di destra". Lo ha sottolineato il vice presidente del consiglio e ministro, Luigi Di Maio, commentando - ospite a "Radio Anch'io" su Radio Raiuno - una frase di Romano Prodi, secondo cui Conte guida un esecutivo di destra che farà cose di destra."Io - ha aggiunto - da ministro del Lavoro ho parlato di salario minimo orario, reddito e pensione di cittadinanza, abolizione della legge Fornero. Tutti provvedimenti che non mi sembrano affatto di destra ma che, anzi, sono provvedimenti finalizzati a ripristinare dei diritti sociali che, proprio la sinistra, ha distrutto. Stessa cosa per le imprese: abolizione del redditometro, spesometro, split payment, studi di settore... che non mi sembrano provvedimenti di destra o di sinistra ma solo di buon senso, visto che la destra ha fatto Equitalia per massacrare le imprese"."C'e' una grande partita da giocare in Europa e che comincia nelle prossime settimane e riguarda i prossimi sette anni di programmazione economica europea: lavoreremo notte e giorno perchè la programmazione Europea riconosca più fondi all'Italia"."Il consiglio dei ministri che abbiamo fatto ieri sera non si è occupato delle nomine. Copasir e commissione di Vigilanza sui servizi tv sono di competenza parlamentare, sarà quindi il Parlamento dover decidere, non il governo" ha dichiarato il vice presidente del consiglio e ministro del Lavoro. "Per quanto riguarda "le deleghe dei sottosegretari - ha aggiunto Di Maio rispondendo in particolare a una domanda sulle Tlc - le decideremo nei prossimi giorni quando verranno nominati i sottosegretari. Le forze politiche discuteranno con il presidente del Consiglio sulle deleghe da assegnare. Presto ci metteremo al lavoro anche su questo".Sull'Ilva, "Grillo -o chiunque altro- esprimono delle opinioni personali: su tutti i dossier io non prenderò decisioni finché non avrò ascoltato le parti". Sul sito industriale in Puglia, verranno ascoltati "la proprietà, i sindacati, il sindaco di Taranto". Così il ministro allo Sviluppo economico Luigi Di Maio. i Maio ha sottolineato che nel trattare la questione Ilva ci sarà "responsabilità" e "se serve anche continuità".