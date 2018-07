Tutto il mondo con gli occhi al cielo per lo spettacolo della Luna di sangue E' stata l'eclissi lunare più lunga del secolo: un'ora e 43 minuti la durata del fenomeno

Milioni di persone in tutto il mondo sono state con il naso all'insù per ammirare l'eclissi lunare più lunga del secolo. E non solo: c'era anche Marte che per l'occasione ha voluto dare spettacolo, mostrandosi brillante come raramente accade. Una congiunzione per che oltre un'ora ha accomunato lo stupore e la meraviglia di persone di metà mondo. L'eclissi lunare, ossia quando la luna si tuffa nell'ombra della Terra, era visibile - parzialmente o totalmente - nell'emisfero orientale: dall'Africa all'Australia, passando per Europa e Asia. L'evento è iniziato alle 19.14 ed è terminato all'1.28. L'eclissi totale, con la luna completamente coperta, è avvenuta alle 21.30 ed è terminata alle 23.13. La fase di totalità e' durata un'ora e 43 minuti, appunto la piu' lunga del 21esimo secolo.Non tutti però hanno potuto godere del panorama: nella contea di Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, le nuvole hanno mascherato lo spettacolo e deluso le centinaia di persone che si erano radunato nella West Bay per ammirare il cielo. Molto meglio invece in Africa, dalla Tunisia al Kenya dove in tanti hanno celebrato il momento. Chi festeggiando, chi pregando.L'ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Perrone, ha voluto condividere il momento con una foto su Twitter e un pensiero: "I popoli apprezzano il valore della luna solo quando si assenta, allora ci si spaventa e si attende il suo ritorno. Cosi' è la condizione di pace, sicurezza, amore e stabilità. L'eclissi più lunga di questo secolo deve essere un segno e una lezione, non solo un fenomeno".Per quanto sia chiaro alla scienza cosa accade durante un eclissi lunare, questo spettacolare fenomeno continua da secoli ad alimentare fantasie, miti e leggende. La "Luna rossa", o piu' suggestivamente la "Luna di sangue", sembra essere ancora avvolta da un'area di mistero. Ci sono miti che la collegano a eventi catastrofici o apocalittici, come un terremoto imminente o addirittura la fine del mondo, come in alcune profezie di Nostradamus. In epoca medievale era considerato come un presagio di sventura. Tanto che ci si rinchiudeva in casa per restare al riparo da spiriti o creature notturne. O si evitavano battaglie. Secondo alcune tradizioni agli uomini era anche vietato guardarla: si diceva che si potesse rimanerne incantati e diventare preda di creature mostruose. In altre culture la Luna Rossa era profondamente collegata a un cambiamento importante e, in onore di quest'evento, venivano fatti numerosi riti e sacrifici propiziatori. I Persiani credevano che l'eclissi fosse una punizione divina nei confronti degli uomini. Gli indigeni, invece, credevano che l'eclissi di Luna fosse causata da un "mostro" che, dopo aver attaccato il corpo celeste, raggiungesse la Terra ad uccidere gli esseri umani. La maggior parte dei miti quindi legano la Luna rossa a eventi disastrosi. Ma ci sono culture meno pessimiste e più romantiche, che considerano l'eclissi come un romantico abbraccio tra Sole e Luna.