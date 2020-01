Passano al gruppo Misto M5S, lasciano i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri Prosegue l'emorragia di parlamentari dal Movimento. Stasera assemblea degli eletti con il capo politico Di Maio

Camera dei Deputati (archivio)

Lasciano il gruppo M5S a Montecitorio i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri. I due parlamentari, apprende l'Adnkronos, hanno comunicato al presidente della Camera Roberto Fico la decisione di abbandonare il gruppo pentastellato per aderire al Misto.Giovedì alla Camera è in programma un'assemblea congiunta degli eletti M5S con il capo politico Luigi Di Maio con focus sull'agenda di governo ma, soprattutto, sulla questione delle restituzioni, dopo l'indagine aperta dai probiviri sui parlamentari inadempienti. Le defezioni aumentano le pressioni sul leader politico e ministro degli Esteri.Le uscite di De Toma e Silvestri portano a cinque il numero di defezioni recenti dal Movimento, compreso l'ex ministro Fioramonti, oltre al senatore Gianluigi Paragone, espulso per aver votato contro la legge di stabilità 2020.