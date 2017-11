Annuncio del deputato su Facebook M5s, Di Battista non si ricandida: "Farò politica fuori dai palazzi"

"Ho deciso di non ricandidarmi e confesso che la nascita di mio figlio ha dato più benzina a questa convinzione. Ma non lascerò il Movimento 5 Stelle, continuerò a fare politica fuori dai palazzi".Lo ha detto il deputato pentastellato Alessandro Di Battista in diretta video su Facebook.La scelta di non ricandidarsi in Parlamento non deriva da "nessun dissidio con Beppe e Luigi, farò la campagna elettorale da non candidato. Non ci sono divisioni, il Movimento è più unito che mai". Lo ha garantito Alessandro Di Battista, in diretta video su Facebook.