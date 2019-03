Doppia sede a Roma, una operativa M5s: Di Maio e Casaleggio fondatori 'nuova' associazione, Grillo solo garante La neo-associazione eredita esperienza meetup e blog Grillo. L'atto costitutivo è stato firmato a Milano il 20 dicembre 2017. Il Presidente dell'Associazione Rousseau: "Momento richiede evoluzione, servono nuovi strumenti" spiega in una intervista a Fq Millennium

Condividi

Luigi di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori della 'nuova' associazione Movimento 5 Stelle. Nell'atto costitutivo, firmato a Milano il 20 dicembre 2017, depositato presso la cancelleria di Genova e in possesso dell'Adnkronos, non figura Beppe Grillo come padre della neo associazione.Il comico genovese, che ha dato i natali al M5S insieme a Gianroberto Casaleggio, viene menzionato solo come garante della neonata associazione, l'ennesima nata dopo una serie di battaglie legali promosse da vecchi soci. L'atto è stato siglato da Casaleggio junior e da Di Maio a Milano, nello studio di Valerio Tacchini, notaio considerato molto vicino al Movimento.La nuova associazione M5S, che dunque cambia pelle al Movimento riconoscendo in Casaleggio e Di Maio i nuovi fondatori, "intende raccogliere l'esperienza maturata nell'ambito del blog 'www.beppegrillo.it', dei meetup, delle manifestazioni ed altre iniziative popolari, delle 'liste civiche certificate' e - si legge in un passaggio dell'atto costitutivo della neo-associazione - comunque delle liste presentate sotto il simbolo 'Movimento 5 Stelle' nelle elezioni comunali e regionali, nonché dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e il Parlamento europeo in seguito, rispettivamente, alle elezioni politiche del 2013 e alle elezioni europee del 2014".All'articolo 2 dell'atto costitutivo inoltre si legge che la neonata associazione ha sede nel comune di Roma sulla via Nomentana. Mentre la sede operativa è in via Piemonte."Il Movimento sta affrontando un momento che richiede un'evoluzione. Ne abbiamo attraversati molti nella nostra storia". Lo dice Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau, in un'intervista a Fq Millennium."È una semplificazione giornalistica dire: 'Adesso cambia tutto'. Prima avevamo il blog e abbiamo iniziato a certificare le liste 5 Stelle. Allora ci dicevano: 'È diventata politica, siete un partito'. Poi nel 2009 abbiamo creato il M5S e di nuovo hanno detto: 'È cambiato tutto'. Poi per entrare nel Parlamento abbiamo dovuto fare uno statuto. E ancora: 'È cambiato tutto'. Sono tappe di evoluzione del Movimento che vanno di pari passo con le nostre esigenze", sottolinea Casaleggio. "Il Movimento - prosegue - è diventato grande con 11 milioni di elettori e ha bisogno di nuovi strumenti per far parlare le diverse realtà e persone che lo compongono".