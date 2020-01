Documento presentato in Assemblea M5S, i senatori chiedono più riformismo e controllo di blog e piattaforma online Rousseau gestita da un organismo di garanzia, posizionamento più vicino al riformismo, nessuno stop alla sovrapposizione di incarichi. Fonti M5S: proposte da discutere agli Stati Generali

"La designazione dei responsabili della gestione del Blog e dei profili social del Movimento 5 Stelle sarà a carico dell'organismo collegiale designato per la conduzione del Movimento stesso che ne verificherà anche il buon funzionamento", si legge in un documento sottoscritto da diversi senatori M5S su iniziativa di Primo Di Nicola, Emanuele Dessì, Mattia Crucioli.A quanto si apprende da fonti M5S riportate dalle agenzie, però, il documento redatto non verrà discusso in assemblea congiunta, ma è un tema che sarà affrontato agli Stati Generali, che vedranno la partecipazione di tutti. Quella - viene spiegato- sarà la sede per avanzare proposte. Fonti M5S sottolineano inoltre che il documento riportato da alcuni organi di stampa è firmato da soli 3 senatori.Uno degli argomenti principali affrontati nel documento presentato dai senatori M5S punta infatti a rivedere la gestione del meccanismo di partecipazione al Movimento. "La piattaforma digitale che tutti contribuiamo a mantenere viene percepita come una realtà esterna, corpo estraneo al Movimento stesso, sia all'interno della nostra forza politica che all'esterno", è quanto si legge nel documento, presentato in assemblea a Palazzo Madama da un gruppo di senatori, dal titolo 'Manifesto per il miglioramento del M5S'."La gestione dei dati sensibili - riferisce l'agenzia Adnkronos citando il documento - la costruzione degli eventi, l'indicazione dei quesiti, il modo in cui si pongono e tanti altri aspetti quali quelli connessi alla stessa selezione degli organi rappresentativi (interni e portavoce) devono essere posti sotto il controllo del M5S ed effettuati con metodo democratico". In pratica, sottolinea l'Ansa, si chiede che la piattaforma Rousseau sia gestita dal movimento, creando una specie di comitato di garanzia, e che non ci siano sovrapposizioni tra incarichi di governo e ruoli organizzativi.Altra questione dirimente, secondo quanto si apprende dal documento di proposte avanzate dai senatori del Movimento e inteso come base di discussione, è la richiesta che venga definito meglio il posizionamento politico del movimento, perché sia più vicino al fronte riformista. Poi, oltre alla questione interna della semplificazione del sistema di rendicontazione dei rimborsi, il documento propone di rivedere il rapporto tra gruppi parlamentari e governo per una migliore gestione dei decreti d'urgenza.Una nota dell'ufficio stampa del gruppo al Senato precisa che "il documento illustrato da alcuni senatori del movimento 5 stelle durante l'odierna assemblea" non prevede alcuno "stop al ruolo del garante del movimento" né alla figura del capo politico. In tale documento è stata avanzata la proposta di dar vita a "un organismo collegiale democraticamente eletto". Quale premessa del documento viene affermato che il contenuto in esso espresso "non possa in nessun modo alimentare tensioni nella maggioranza e nel governo di cui facciamo parte ed ai quali rinnoviamo la nostra completa fiducia e sostegno".