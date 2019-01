Espulsione M5S, Nugnes: 'Uno vale uno? Un sogno' Capodanno rovinato, secondo la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes, dopo l'intervento dei Probiviri. Comunicazione che ha suscitato malumori e polemiche tra i pentastellati

di Tiziana Di Giovannandrea L'intervento dei Probiviri del M5S ha innescato malcontento e polemiche nelle file dei pentastellati.Dopo le espulsioni dei senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e degli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli, un intervento tra il rammaricato e un po' disilluso viene da parte della senatrice Paola Nugnes tramite Facebook.Nugnes e la sua collega Elena Fattori hanno pendente un procedimento disciplinare e sono in attesa di giudizio da parte dei i Probiviri del Movimento per aver espresso le loro perplessità ed il loro dissenso sul Decreto Sicurezza.La doccia fredda alla senatrice Nugnes è arrivata nella giornata di Capodanno quando c'è stata la comunicazione da parte del Collegio dei Probiviri del fatto di essere stata sospesa perché oltre ad aver dissentito sul Decreto Sicurezza non lo ha votato."Il principio 'uno vale uno' era solo un sogno?" ha scritto in un post su Fb. "Mi sono svegliata con questo pensiero (e sì mi hanno rovinato il Capodanno, che dire) e se mi fossi sbagliata io?""Con amarezza ed anche con un poco di stupore la senatrice scrive nel post: "Uno sbaglio enorme d'accordo, uno sbaglio imperdonabile, come ho fatto? Come ce lo hanno permesso? Come è successo che non ci hanno fermato in tempo, alle prime affermazioni sbagliate, ai primi palchi, alle prime piazze? O ancora alle prime accuse in aula, contro Renzi che era in conflitto di interessi essendo insieme capo politico e 'premier' che confondeva così esecutivo e legislativo? Al mio primo discorso contro la J. P. Morgan che definiva le nostre costituzioni post fasciste troppo democratiche e ci invitava a modificarle? Alla stesura del programma Migrazione, almeno, avrebbero potuto dire 'no, vi state sbagliando'. Al mio discorso contro il decreto Minniti-Orlando sulla sicurezza e il Daspo nelle città, almeno. Perché non mi hanno chiamata e non mi hanno detto, prima, 'che dici, uno vale uno, nessun capo, nessun partito? La democrazia diretta? No, ti sei sbagliata, ti sei fatta un sogno'? ... Perché?".Parole che ha scatenato una ridda di commenti tra i suoi follower. A tutti Nugnes risponde con quanto scritto dopo un'ora dall'aver ricevuto la comunicazione dei Probiviri su Fb: "Finiscono anche le storie d'amore più grandi. Ma non gli amori, finiscono le storie, gli amori restano, custoditi dentro di noi. Voi siete i miei amori più grandi, tra gli altri; come ha detto mio marito Pino ieri, almeno nove anni bellissimi!".