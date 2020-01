Le tensioni nel M5s Espulsione Paragone. Di Battista: "E' pù grillino di tanti altri". Sibilia: "Spettacolo patetico" Lezzi: "Non è una buona idea espellere gli anticorpi. In alto i cuori". Morra: "Se ci definisci il nulla perché restavi nel nulla?". L'ex ideologo dei 5Stelle, Becchi: "Entro il mese usciranno altri 2 big. Grillo per la sua creatura ha optato per una lenta agonia"

L'espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 Stelle, annunciata dal collegio dei Probiviri, continua a dividere i grillini. C'è chi lo difende e chi lo attacca. A spezzare una lancia a suo favore, l'amico Alessandro Di Battista che lo definisce "infinitamente più grillino di molti che si professano tali. Non c'è mai stata una volta che non fossi d'accordo con lui. Vi esorto a leggere ciò che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell'ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei". E Paragone, nel ringraziarlo, ricorda dal suo profilo Facebook: "Ale rappresenta quell’idea di azione e di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il Movimento: stop allo strapotere finanziario, stop con l’Europa di Bruxelles, stop con il sistema delle porte girevoli, lotta a difesa dei veri deboli, stop alle liberalizzazioni che accomunano Lega e Pd. Io quel programma lo difendo perché con quel programma sono stato eletto. Ale lo sa".Al fianco di Paragone anche la senatrice Barbara Lezzi: "E' e resta un mio collega. Fino a quando, e sono certa che continuerà così, lavorerà senza sosta per i deboli, per assicurare un salario minimo decente, per fare in modo che le multinazionali osservino le leggi del nostro Paese resterà un mio collega. Fino a quando avrà il coraggio di non rispondere né alla Lega, né al Pd, né ad altri ma solo al buonsenso e alle sue idee, come sempre ha fatto, resterà un mio collega. Per il resto non sono permalosa. Non è una buona idea espellere gli anticorpi, caro Movimento 5 Stelle. In alto i cuori".Critico invece nei confronti di Paragone, Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia che dice: "Gianluigi, certamente stiamo operando scelte non sempre lucide, non sempre felici. Certamente non siamo quelli del 4 marzo 2018, esattamente come non siamo più quelli del 4 ottobre 2009 o del 25 febbraio 2013. Ma se ci definisci il 'nulla', come si legge, perché rimanevi nel 'nulla' prima di essere espulso? Abbiamo tanti, tanti problemi, e sapessi quanta xxxxx abbiamo dovuto ingoiare, ho dovuto ingoiare, in questi anni. Se però vuoi essere parte di un gruppo, devi anche accettare le decisioni che ti vedono contrario, operando al fine di convincere gli altri degli errori che si vanno facendo". E prosegue: "Certo, fin quando la tua soggettività, la tua coscienza, te lo consentono. Ma allora te ne vai da te, reputando che si sia conclusa un'esperienza di condivisione, di fratellanza. Se ti fai espellere e definisci i tuoi vecchi amici e compagni il 'nulla', non fai onore anche al tuo recente passato, alla tua intelligenza, a milioni di persone che quanto te, e forse ben più di te, ci hanno creduto e ci credono ancora. Ti rispetto, ma le parole hanno un senso", conclude Morra."Chi ha votato contro la manovra 2020 ha votato contro il reddito di cittadinanza, quota 100, lo stop all'aumento dell'Iva e i fondi ai vigili del fuoco. Paragone è stato espulso dal M5S per aver votato contro queste misure, allo stesso modo dei tre senatori che sono passati dal M5S alla Lega. Un conto sono le critiche costruttive, altra cosa è il sabotaggio". E' quanto scrive il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Senza tralasciare il caso recente di un ormai ex ministro che non restituiva lo stipendio ed è poi passato al Gruppo Misto. Insomma, mica ha mollato la poltrona da parlamentare. È ora di porre fine a questo spettacolo patetico ai danni dei cittadini italiani e sono sorpreso che ci sia anche qualcuno che difende questi personaggi", aggiunge l'esponente pentastellato."A cosa serve tutto ciò? A fare un favore alla Lega? A Berlusconi? Alla Meloni? Per coltivare un proprio elettorato in occasione di una nuova tornata elettorale? I sacrifici di chi ha fatto banchetti da quindici anni fino ad arrivare al governo del Paese non possono essere vanificati da tali personaggi, gli italiani ci hanno votato perché lavorassimo con serietà. Buoni propositi per il nuovo anno? Meno chiacchiere e più fatti: portiamo a casa i risultati rispettando le regole e gli impegni presi. A partire dalla restituzione dei soldi dei nostri stipendi: chi non rispetta le regole deve andare fuori", conclude Sibilia."Come previsto nella mia intervista di giorni fa, Paragone è stato espulso, entro il mese due big usciranno dal Movimento. Al posto di una morte dolce Grillo per la sua creatura ha optato per una lenta agonia". Lo ha scritto il filosofo ed ex "ideologo" del Movimento 5 Stelle Paolo Becchi, intervenendo su Twitter.