La conferma della famiglia ​Macao, morto a 98 anni il magnate dei casinò Stanley Ho Quattro mogli e 17 figli, una fortuna da 6 miliardi di dollari

Il magnate dei casinò di Macao Stanley Ho, a capo di un impero stimato in 6 miliardi di dollari attraverso la sua SJM Holding, è morto all'età di 98 anni, in base a quanto confermato dalla famiglia.Nato a Hong Kong, Ho aveva avuto quattro mogli e 17 figli conosciuti ed era stato costretto a ristrutturare tutte le sue attività di business dopo una aspra battaglia legale scoppiata in famiglia nel 2012 a causa della sua fortuna.Il magnate, che amava ballare ma consigliava ai suoi cari di evitare il gioco d'azzardo, guidava una delle aziende di gioco più redditizie del mondo attraverso la sua compagnia di punta.