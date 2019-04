​Macedonia Nord, presidenziali: Pendarovski in lieve vantaggio Il candidato del governo incalzato dalla rivale Gordana Siljanovska-Davkova. Bassa l'affluenza

Stevo Pendarovski (Ansa)

Condividi

Sarà un testa a testa il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Macedonia del Nord, il 5 maggio, dopo un primo turno, quello odierno, caratterizzato soprattutto dalla bassa partecipazione alle urne, segno della sfiducia che permea i cittadini del Paese balcanico.Lo storico accordo con la Grecia che ha cambiato il nome del Paese in 'Macedonia del Nord' ha suscitato tanto entusiasmo in Occidente, ma molto meno tra l'1,8 milioni di elettori; e oggi, secondo la commissione elettorale, è andato alle urne poco più del 40% dell'elettorato, il tasso più basso dall'indipendenza della ex Repubblica jugoslava nel 1991. Il candidato del partito socialdemocratico al governo, Stevo Pendarovski, ha vinto ma di un soffio sulla rivale, Gordana Siljanovska Davkova: scrutinate l'80% delle schede, Pendarovski è al 42,59% dei voti, meno di due punti davanti alla candidata del partito conservatore.Chi vincerà tra due settimane, tuttavia, non è detto che riuscirà a sostituire il nazionalista Gjorge Ivanov, risoluto avversario del cambiamento di nome, che non ha potuto ripresentarsi perché aveva già esaurito i due mandati da capo dello Stato, un titolo che comunque è largamente di tipo onorifico. Il quorum richiesto per convalidare il voto è infatti del 40 per cento, in caso contrario si dovrà ripetere il voto. Stavolta la partecipazione ha sfiorato il 40 per cento. Il candidato della minoranza albanese (tra il 20 a il 25% dei 2,1 milioni di abitanti), Blerim Reka, 59 anni, a cui i risultati provvisori assegnano circa l'11 per cento dei voti, potrebbe dunque essere l'ago della bilancia. Se i suoi elettori non tornassero a votare, sarà difficile raggiungere il quorum.