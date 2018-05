La formazione del governo Macron elogia il coraggio di Mattarella. Merkel: rispettare i principi dell'Eurozona Le reazioni dei leader europei alla situazione in Italia

Il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, ha elogiato il "coraggio" e il "grande spirito di responsabilità" del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Rispondendo ai giornalisti durante una conferenza stampa per la visita a Parigi del presidente dell'Angola, Joao Lourenco, Macron ha detto: "Ribadisco la mia amicizia e il mio sostegno al presidente Mattarella che ha davanti a sé un compito essenziale, quello della stabilità istituzionale e democratica del suo paese. Ed è quello che fa con molto coraggio e un grande spirito di responsabilità". "L'Italia è un partner importante per la Francia a ogni livello: un partner storico, un partner attuale e un partner futuro, che rispettiamo e del quale abbiamo bisogno per i nostri progetti europei, come per i nostri rapporti bilaterali, che sono fondamentali". Così il presidente francese, Emmanuel Macron."Vogliamo collaborare con tutti i governi, ma ci sono anche dei principi nell'Eurozona". Lo ha detto Angela Merkel, rispondendo ad alcune domande sulle difficoltà future con l'Italia al Global Solutions Summit a Berlino. "Ovviamente ci saranno dei problemi. Anche all'epoca, con la Grecia di Tsipras, ci furono problemi, e poi ci siamo accordati". "Lavorammo per molte, molte notti fino ad arrivare ad un accordo", ha aggiunto. Ne vale la pena, per la Cancelliera, "l'Italia è un membro importante dell'Ue". "Io non condanno nessun elettore - ha aggiunto Angela Merkel - né in Germania né in Italia. Credo che chi ha la responsabilità, debba trovare le soluzioni". Merkel ha sottolineato il grande disagio per la disoccupazione che ha investito il paese, come altri nella Ue."Speriamo che l'Italia abbia presto un governo stabile pro-europeo". Così il ministro tedesco agli affari europei MIchael Roth, sottolineando che Berlino "deve trattenersi dal dare lezioni sulla formazione di un governo" in quanto "dopo tutto a noi ci sono voluti sei mesi". "L'Italia è un Paese fondatore dell'Ue, abbiamo sempre potuto contare sull'Italia come paese amico dell'integrazione con cui abbiamo lavorato molto da vicino e con fiducia, e ci aspettiamo che l'Italia sia all'altezza di questa tradizione in futuro"."E' chiaro che a formare un nuovo governo spetta all'Italia e al popolo italiano". Così un portavoce della Commissione Ue, Alexander Winterstein, ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento riguardo alle accuse di 'interferenze' della Ue sulla scelta dei ministri."E' ovvio" che la situazione politica italiana "non fa bene" all'Ue. "In un momento in cui eravamo immersi in un processo di riforma dell'Eurozona e di rafforzamento dell'Unione Europea davanti alle minacce populiste e nazionaliste", la situazione determinatasi in Italia "non contribuisce a rafforzare l'immagine, l'idea e la stabilità dell'Europa". Lo dice il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis, rispondendo ad una domanda relativa all'Italia a margine del Consiglio Affari Esteri, a Bruxelles."Come belga non posso dire che sia troppo tardi per avere un governo, ma bisogna soprattutto privilegiare la messa in piedi di un governo stabile, altrimenti ci saranno probabilmente nuove elezioni" in Italia, "ma l'ideale è andare verso un governo con cui l'Ue possa lavorare. Così il ministro degli esteri belga Didier Reynders al suo arrivo al Consiglio affari esteri"."E' una questione dell'Italia come paese sovrano, ma non sembra così facile ora un governo e temo che se ci saranno nuove elezioni ci sarà un'altra volta lo stesso risultato. Spetta agli italiani vedere come risolvere la situazione". Così il ministro degli esteri finlandese Timo Soini."Ho piena fiducia, come credo tutti gli italiani, nelle istituzioni italiane, a partire dal presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione, che è una Costituzione fantastica, molto solida". Lo dichiara l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, Federica Mogherini, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles."Sono fiduciosa - continua - che le istituzioni italiane e il presidente della Repubblica dimostreranno come sempre di servire l'interesse dei cittadini italiani, che coincide con il rafforzamento dell'Unione Europea. Noto che il livello di fiducia che gli italiani hanno nell'Ue è salito negli ultimi giorni, è al 41%: credo che sia una cosa sulla quale dovremmo tutti riflettere". La Mogherini, infine, non ha risposto a chi ha le ha chiesto se ritenga che Carlo Cottarelli sia una buona scelta per la guida del prossimo governo.La situazione politica italiana è in primo piano anche sui giornali internazionali. Il francese "Le Monde" sottolinea l'inquietudine che sta attraversando l'Europa dopo le parole pronunciate dal Capo dello Stato che ha impedito la partenza del governo targato M5s-Lega. L'americano "Wall street journal" parla di Paese in tumulto. Mentre il "New York Times" prende atto che "i partiti populisti italiani, alla soglia del potere, falliscono nella formazione del governo". Il "Guardian" agita lo spettro di "nuove elezioni" mentre si profila la richiesta di "impeachment" per Mattarella e il "Telegraph" rileva il fallimento dei tentativi di formare un nuovo governo a causa della "scelta di un economista fermamente anti-euro". Di "veto sul ministro euroscettico" che "fa saltare in aria la formazione del governo" parla lo spagnolo El Pais. Il tedesco "Spiegel" punta sulla nomina dell' "ex economista del Fmi" come "soluzione temporanea".