Sconfinamenti alla frontiera tra Francia e Italia Macron: "Claviere fatto isolato". Sulla manovra: "Non diamo lezioni a Italia, ma rispetto regole"

L'incidente di Claviere sui migranti è "un fatto totalmente isolato che deploro profondamente". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo il suo incontro bilaterale con Giuseppe Conte. "Ho avuto una discussione con il primo ministro Conte su questa questione", ha detto Macron durante una conferenza stampa. "Alla frontiera italiana abbiamo un trattato bilaterale che è rispettato con scrupolo". Su Claviere "il prefetto ha già dato spiegazioni" e "sono state date disposizioni perché questi incidenti non si riproducano". Macron ha spiegato condivide con Conte la necessità di "non fare polemiche sbagliate e strumentalizzazione politiche" sulla questione.Per quanto riguarda la manovra italiana "non si tratta in nessun caso di un tema bilaterale" tra Italia e Francia, e "su questo la Francia non dà lezioni dopo 10 anni passati in procedura per deficit eccessivo". Allo stesso tempo "la Francia sostiene il rispetto delle regole" ma spetta alla Commissione Ue valutare, e con questa "ci deve essere un dialogo costruttivo". Così il presidente francese Emmanuel Macron.Sulla Brexit "tocca al primo ministro Theresa May e alla sua squadra di proporci una soluzione sulla base dei compromessi politicinecessari nel Regno Unito", ha detto il presidente francese al termine del Consiglio europeo. Nella cena di ieri è stato inviato "un messaggio di fiducia prendendo atto di alcuni progressi" e "allo stesso tempo un messaggio di urgenza che ci sembra imperativo finalizzare un accordo", ha spiegato Macron. Il capo dell'Eliseo ha sottolineato che "la chiave" per arrivare a un accordo è a Londra, perché il negoziato non è più "una questione tecnica. Tutti gli scenari tecnici sono stati esaminati e riesaminati", ha detto Macron. Tocca al Regno Unito trovare un accordo presentabile".