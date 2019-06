Celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza Madagascar: ressa nello stadio, almeno 15 persone morte schiacciate Una ressa infernale al concerto per la festa dell'indipendenza ha causato almeno 15 morti, tra i quali tre bambini, e oltre 80 feriti in Madagascar. Lo stadio in cui si è verificato l'incidente è tristemente noto per essere stato testimone nel recente passato di altri due episodi simili

Almeno 15 persone, tra le quali tre bambini, sono morte schiacciate e altre 80 sono rimaste ferite ieri sera nello stadio di Antananarivo, capitale del Madagascar, durante le celebrazioni per il 59° anniversario dell'indipendenza del paese. Secondo le autorità la tragedia è avvenuta poco prima della performance del famoso cantante malgascio Rossy. Quando si è diffusa la voce che gli organizzatori avrebbero aperto i cancelli per far entrare coloro che si trovavano ancora fuori, la folla ha cominciato ad accalcarsi davanti ai cancelli che però sono rimasti chiusi. Gran parte delle vittime sono morte calpestate o schiacciate contro le barriere. Secondo Olivat Rakoto Alson, direttore dell'ospedale Joseph Ravoahangy Andrianavalona, numerosi feriti sono in condizioni critiche e il bilancio dei morti è destinato drammaticamente a salire a salire. Nel corso di una conferenza stampa, il presidente malgascio Andry Rajoelina si è detto vicino alle vittime e soprattutto ai bambini morti nella ressa.Secondo testimoni l'incidente si è verificato nel pomeriggio davanti lo stadio Mahamasina, dove diverse migliaia di persone pressavano per entrare ad assistere a un concerto dopo la sfilata per la festa nazionale. Alla fine della parata militare, le forze dell'ordine avrebbero aperto le porte per permettere agli spettatori di lasciare il recinto provocando un repentino movimento della folla che era ammassata all'esterno. A quel punto sono state richiuse le griglie d'accesso e si è bloccata la folla, causando però un incastro mortale."Quando gli organizzatori hanno aperto le porte noi eravamo nella prima fila, in coda, fermi sul marciapiede - ha raccontato Jean Claude Etienne Rakotoarimanana, 29enne che fortunatamente se l'è cavata solo con qualche contusione -. Ma all'improvviso alcuni hanno cominciato a correre per entrare prima di noi. Ci hanno pressato. Alcuni ci hanno dato pugni e ci hanno strattonato, ci tiravano, poi non ricordo altro perchè sono svenuto".Nel settembre 2018 una ressa mortale aveva già fatto una vittima e una trentina di feriti in circostanze simili, nello stesso stadio, in occasione di una partita di calcio tra Madagascar e Senegal. E sempre lo stesso stadio Mahamasina era stato testimone dell'esplosione di una bomba artigianale, tre anni fa, fatta deflagrare proprio nel giorno dell'indipendenza. In quella occasione i morti furono tre e i feriti un centinaio.