Gela Confessa la madre che ha ucciso le due figlie: le ho soffocate

Gela (LaPresse)

"Ho ucciso le mie due bambine soffocandole con le mie mani. La candeggina non c'entra niente. L'ho usata per me perché volevo morire con loro, ma non ci sono riuscita".Ha confessato così, in un pianto dirotto, il suo duplice delitto Giuseppa Savatta, la donna 41enne di Gela, interrogata oggi dal procuratore, Fernando Asaro, e dal "sostituto", Monia Di Marco, nel suo letto dell'ospedale "Vittorio Emanuele" dove si trova ricoverata e piantonata dai carabinieri, in stato di arresto.La donna ha ammesso che la situazione era tutt'altro che rosea con il marito e che i rapporti soprattutto negli ultimi tempi erano tesi. Ma la causa dell'insano gesto sarebbe da ricercare nella depressione, di cui sembra sia affetta da anni. Ha anche riferito che il suo obiettivo era quello di proteggere le sue figlie, da tutto e tutti. "Ero - ha affermato - molto preoccupata per loro".Intanto, dopo la notifica dell'arresto, è stata fissata per domani la convalida davanti al Gip Lirio Conti. La donna è assistita dall'avvocato Pietro Pistone.