Madrid, eletto nuovo sindaco del Partito Popolare grazie a Ciudadanos e all'estrema destra di Vox

di Tiziana Di Giovannandrea José Luis Martínez-Almeida Navasqüés è divenuto il nuovo sindaco di Madrid. Il Partito popolare, che il 26 maggio ha ottenuto un risultato al di sotto delle aspettative, riesce così a recuperare la capitale della Spagna dopo quattro anni di amministrazione di Manuela Carmena, alla testa di un movimento civico legato alla sinistra radicale di Podemos.Martínez-Almeida è diventato primo cittadino con il sostegno degli undici consiglieri di Ciudadanos e dei quattro del partito di estrema destra Vox. Il partito conservatore Pp, ha stretto due diversi patti con Ciudadanos e Vox firmando i rispettivi accordi programmatici con entrambe le formazioni.Lo ha reso noto El Pais. Solo Ciudadanos ha incarichi nella giunta, con la sua candidata di punta Begona Villacis che diventa vice sindaco. Tuttavia Martínez-Almeida non potrà governare senza i voti dei quattro consiglieri di Vox.Al voto amministrativo del 26 maggio ilha ottenuto 15 consiglieri piazzandosi secondo dietro alla listadella Carmena (19 consiglieri).è terzo con 11 consiglieri e ilquarto con otto consiglieri.In quattro delle otto principali città spagnole -- si sono insediate amministrazioni guidate dai popolari grazie ad accordi con Ciudadanos e Vox.José Vicente Pepu Hernández, del Psoe, candidato per i socialisti alla guida della città, ha commentato: "Ci sentirete deplorare per quanto sarà necessario il fatto che avete deciso di concedere a una forza come Vox la capacità di decidere il governo della città più importante della Spagna, una delle più importanti al mondo".