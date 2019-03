Era tornato a delinquere Mafia, arrestato pentito messinese. Era armato Verranno revocati i benefici del programma di protezione a Gaetano Barbera, collaboratore di giustizia messinese per possesso di armi. In manette anche la sorella. L’uomo considerato “attendibile” aveva testimoniato contro i clan Giostra e di Marcello D'Arrigo

Era tornato a delinquere ed era armato. Per questo motivo Gaetano Barbera, collaboratore di giustizia messinese, è stato arrestato dalla Polizia di Messina. Nei confronti dell'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere, la sorella invece è agli arresti domiciliari. La procura di Messina sta provvedendo achiedere la revoca del programma di protezione e dei benefici penitenziari.Le indagini, coordinate dalla Dda diretta dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno accertato che il pentito aveva ripreso a delinquere. Nella località protetta dove viveva, Gaetano Barbera era intervenuto per difendere un amico, al quale criminali locali avevano tolto un orologio a garanzia di un loro credito. In questa occasione aveva ingaggiato una violenta colluttazione in un bar dove si era presentato armato. La pistola gli era stata consegnata a casa dalla sorella Maria, che l'aveva portata in treno da Messina fino alla località protetta. L'arma è stata trovata e sequestrata nel corso di una perquisizione fatta dalla Polizia.Sottoposto a diversi procedimenti per i suoi legami con i clan di Giostra e successivamente con quello di Marcello D'Arrigo, Gaetano Barbera è ritenuto responsabile degli omicidi di Stefano Marchese, Francesco La Boccetta, Sergio Micalizzi e Roberto Idotta. L’uomo ha iniziato a collaborare nel 2013, rendendo dichiarazioni attendibili e riscontrate. Tuttavia il suo ritorno a delinquere ha fatto sì che la Dda di Messina avviasse immediate indagini con la Squadra Mobile. Ora la procura di Messina ha chiesto la revoca del programma di protezione e dei benefici penitenziari.