Processo al "Mondo di mezzo" Mafia Capitale: martedì la sentenza della Cassazione Si attende il pronunciamento dei giudici della Suprema Corte sul reato di associazione mafiosa, caduto in primo grado, ma riconosciuto in Appello, con condanne a 14 anni e mezzo per Carminati e 18 anni e 4 mesi per Buzzi

Arriverà dopodomani, martedì 22 ottobre, l'attesa sentenza della Cassazione sul processo al Mondo di Mezzo. Sarà il giorno in cui i giudici della VI sezione penale, presieduta da Giorgio Fidelbo, dovranno decidere se fu davvero Mafia Capitale. Dopo tre giorni di udienze fiume con la requisitoria dei tre sostituti procuratori generali Luigi Birritteri, Luigi Orsi e Mariella De Masellis, terminata con la richiesta di conferma delle condanne dell'Appello e dopo le arringhe dei difensori, gli ermellini si ritireranno in camera di consiglio direttamente martedì, giorno in cui è atteso il verdetto.Il processo ruota intorno al 416bis, il reato di associazione mafiosa caduto in primo grado, ma riconosciuto in Appello. Al vaglio dei Supremi giudici c'è la posizione di 32 ricorrenti, tra i quali 17 condannati in Appello a vario titolo per reati di mafia. Una sentenza che arriverà cinque anni dopo l'operazione che con due retate, il 2 dicembre 2014 e il 4 giugno 2015, ha portato all'arresto rispettivamente di 37 e 44 persone.Una maxi inchiesta in cui la Procura, allora guidata da Giuseppe Pignatone, ha sostenuto come negli ultimi anni nella capitale abbia agito un'associazione di stampo mafioso, ''romana'' e con ''caratteri suoi propri e originali rispetto alle altre organizzazioni mafiose''‎, capace di mettere le mani, con la complicità di politici e funzionari, sugli appalti pubblici: dai centri di accoglienza per i migranti ai campi nomadi, dal verde ai rifiuti.Il maxi processo si apre il 5 novembre 2015 e si conclude 20 mesi dopo, il 20 luglio 2017, con la sentenza di primo grado: condanne pesanti (meno di 300 anni di carcere complessivi rispetto ai 500 chiesti dall'accusa) ma senza il riconoscimento del 416bis, l'associazione mafiosa. Quarantuno condanne e cinque assoluzioni: Salvatore Buzzi viene condannato a 19 anni mentre Massimo Carminati a 20 anni, Luca Gramazio, invece, a 11 anni.Sentenza che viene ribaltata in Appello l'11 settembre 2018 con il riconoscimento della mafiosità dell'associazione per 18 dei 43 imputati. Per l'ex terrorista dei Nar, Massimo Carminati, e il ras delle coop romane, Salvatore Buzzi, le pene in Appello vengono ridotte. I due vengono condannati rispettivamente a 14 anni e mezzo e a 18 anni e 4 mesi. Ora l'ultima parola spetta ai giudici della Suprema Corte con lo spettro per molti degli imputati, attualmente liberi o ai domiciliari, anche alla luce delle nuove norme come la legge "spazzacorrotti", di finire in carcere se la condanna dovesse essere confermata anche solo in parte.