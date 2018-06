La prima con l'accusa di 416 bis Mafia, la Cassazione conferma custodia per 16 membri del clan Spada Inchiesta "Eclisse" della Dda di Roma

Roberto Spada (repertorio)

Sono state confermate dalla Cassazione 16 custodie cautelari in carcere per altrettanti appartenenti al clan Spada, arrestati lo scorso 25 gennaio nell'ambito dell'inchiesta "Eclisse" della Dda di Roma.È la prima volta che la famiglia Spada finisce in carcere, da subito, con l'accusa di mafia.Restano in carcere: Ottavio, Roberto, Vittorio e Carmine Spada, Francesco, Nando e Armando De Silvio.