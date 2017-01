Preso a Viagrande, nel catanese Mafia, catturato il boss Nizza, tra i 100 latitanti più pericolosi d'Italia La famiglia dei Nizza, per anni braccio armato del clan Santapaola-Ercolano, si è sempre occupata dello spaccio e del traffico di stupefacenti

Finisce a Viagrande, nel Catanese, la latitanza di Andrea Nizza, 30 anni, ricercato dalla fine del 2014. Le forze dell'ordine lo hanno scovato in un appartamento preso in affitto da una coppia di amici dell'uomo, finiti in manette per favoreggiamento.La famiglia dei Nizza per anni braccio armato del clan Santapaola-Ercolano, prima a San Cristoforo e poi a Librino, si è sempre occupata dello spaccio e del traffico di stupefacenti.La cattura di Nizza è stata possibile anche grazie alle dichiarazioni del fratello Fabrizio, diventato collaboratore di giustizia. Nizza era uno dei cento latitanti più ricercati d'Italia.Fabrizio Nizza, 30 anni, era ricercato dal 2014. Si era reso irreperibile dopo una condanna a sei anni e otto mesi nel processo scaturito dall'operazione Fiori bianchi. La sua specializzazione era il traffico di droga internazionale, con collegamenti con Albania e Grecia.