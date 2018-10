Traffico internazionale di droga Mafia, catturato in Romania il boss del narcotraffico Vito Bigione Tramite fra Cosa nostra, la 'ndrangheta e i cartelli sudamericani che gestiscono il traffico internazionale di cocaina, era tra i 30 latitanti più ricercati

La Squadra mobile di Trapani e lo Sco di Roma hanno arrestato questa mattina in Romania Vito Bigione, boss mazarese inserito tra i 30 latitanti più ricercati.La cattura, realizzata assieme a reparti speciali della Polizia romena, è avvenuta a Oradea. Bigione, 66 anni, condannato in via definitiva a 15 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stato uno dei primi broker che hanno messo in contatto Cosa nostra, la 'ndrangheta e i cartelli sudamericani che gestiscono il traffico internazionale di cocaina.Il narcotrafficante era latitante dallo scorso 28 giugno, quando si era sottratto all'arrsto in seguito a una condanna definitiva della Cassazione. La prima denuncia per traffico di stupefacenti risale al 1995 e pochi mesi dopo si trasferì in Africa stabilendosi in Namibia. Lì era conosciuto come un armatore, ma i magistrati della Procura di Reggio Calabria lo inserirono in una indagine antimafia, poi divenuta l'operazione "Igres".Nei primi anni del 2000 era accusato di aver organizzato, a partire dal 1992, il trasporto di centinaia di chilogrammi di cocaina da Brasile, Colombia e Namibia all'Italia. Carichi finanziati dalla famiglia mafiosa Agate di Mazara del Vallo e dalla cosca di Marando di Platì, Reggio Calabria. Proprio per il suo ruolo di mediazione e raccordo tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e cartelli colombiani, "il commercialista" era nella lista dei 30 latitanti più ricercati.