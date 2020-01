300 associazioni per rispondere a violenza criminale Mafia. Conte: "Lotta non deve avere bandiere o colori politici" Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - in una lettera al "Corriere del Mezzogiorno" - esprime pieno sostegno alla manifestazione di Libera contro la criminalità che si svolge nel pomeriggio a Foggia

"La lotta alle mafie", ha scritto il premier di origini foggiane, essendo nato a Volturara Appula, "non deve avere bandiere, nè colori politici. E' una lotta che deve vederci tutti uniti nella stessa direzione a difesa di libertà, legalità e giustizia. La manifestazione di Libera è un segnale incoraggiante. Per sconfiggere le mafie la risposta deve arrivare netta e chiara anche da parte dei cittadini, che devono farsi comunità perché solo insieme si può sconfiggere il malaffare". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con una lettera al 'Corriere del Mezzogiorno', esprime pieno sostegno alla manifestazione di Libera contro la criminalità che si svolge nel pomeriggio a Foggia."Questo Esecutivo - continua il premier - è dalla parte di chi reagisce, di chi decide di non restare indifferente di fronte ai soprusi e alle violenze della criminalità organizzata. Penso ai tanti magistrati che ogni giorno combattono la propria battaglia silenziosa, ma anche ai comuni cittadini che quotidianamente lottano per difendere la libertà di ciascuno di noi. Dobbiamo fare terra bruciata intorno alla mafia, dobbiamo rendere il terreno fertile per i sogni e le ambizioni dei giovani che vogliono restare al Sud e in Italia. Per questo dobbiamo mettere in campo il massimo sforzo per garantire maggiore giustizia sociale. Le mafie trovano spazio d'azione proprio laddove mancano diritti, occasioni e opportunità per i cittadini"."I foggiani - ha proseguito Conte nella sua lettera al quotidiano - non devono sentirsi soli, perchè lo Stato c'è ed è con loro. Non abbandoniamo Foggia così come non abbandoneremo nessun altro territorio, dal Sud al Nord. La fiducia marcia sulle gambe di chi oggi manifesta. Io sono al vostro fianco"."Partecipare alla manifestazione - ha detto il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro - significa dare un segno importante alla città e ai cittadini. Noi, le istituzioni, la Squadra Stato c'è e siamo accanto alla città. La speranza è che manifestazioni come questa diano la forza alla popolazione a collaborare con le istituzioni. Solo cosi si riuscirà a combattere la criminalità". Con il procuratore è stata annunciata la presenza a Foggia anche del procuratore aggiunto e coordinatore della Dda di Bari, Francesco Giannella, e dell’ex pm di Bari ora sostituto della Dna, Giuseppe Gatti.Presente alla manifestazione anche il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano che sottolinea "sconfiggere la criminalità non deve essere un atto solo delle forze dell’ordine e della magistratura", ma serve l'impegno dell’intera società.La manifestazione avrà inizio alle 15 da Viale Candelaro 27, luogo del primo omicidio dell'anno per concludersi alla fine di Via Lanza. . “Davanti a questa violenza mafiosa, una cosa è certa bisogna schierarsi - è l'appello di Luigi Ciotti, Presidente di Libera - per non lasciare sole le vittime di questa violenza, per non lasciare soli i rappresentati dello Stato, le forze dell'ordine, la magistratura impegnati quotidianamente in operazioni importanti ed efficaci. Per non lasciare soli i cittadini. Bisogna schierarsi come cittadinanza responsabile e valorizzare il lavoro di resistenza delle tante realtà di quel territorio che provano a costruire percorsi di bellezza e di cambiamento. Bisogna schierarsi per chiamare il male per nome e non girarsi dall'altra parte, perché il male non è solo di chi lo commette ma anche di chi assiste senza fare nulla per contrastarlo. Tutti insieme a Foggia – conclude Luigi Ciotti – perché serve coraggio di avere più coraggio da parte di tutti".Saranno oltre 300 le associazioni che parteciperanno alla manifestazione "Foggia Libera Foggia". Una marcia lungo le strade della città per dire 'No' alla criminalità dopo l'escalation registrata in questi primi giorni del 2020. Il primo gennaio l'incendio dei bar 'Veronik' e 'New Generation Cafe'', il 2 gennaio l'omicidio di Roberto D'Angelo, il giorno seguente la bomba sotto l'auto del manager della sanità, Cristian Vigilante, e infine, il 7 gennaio, l'incendio alla macelleria Chiappinelli.A sfilare saranno associazioni, sindacati, imprenditori, commercianti, studenti e cittadini. Secondo gli organizzatori potrebbero arrivare a Foggia anche esponenti del governo e della politica nazionale anche se non dovrebbero parlare dal palco allestito nel centro. L'unico a prendere la parola sarà don Luigi Ciotti presidente di Libera. A sfilare anche numerosi sindaci.