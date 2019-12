Mafia nigeriana, colpite organizzazioni in Puglia: arresti e perquisizioni Arresti in Italia, Germania, Francia, Olanda e Malta

Scacco alla mafia nigeriana. Operazione internazionale della polizia di Stato. Arresti in Italia, Germania, Francia, Olanda e Malta. Colpite due organizzazioni mafiose di matrice nigeriana accusate di associazione a delinquere, tratta, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Decine di arresti e perquisizioni, eseguite su ordine della Direzione distrettuale antimafia della procura di Bari, sono in corso in Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Veneto; l'attivita' è stata eseguita dai poliziotti della Squadra mobile di Bari, con la collaborazione degli omologhi uffici investigativi provinciali ed il coordinamento del Servizio centrale operativo. Con il supporto della Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, alcuni degli indagati sono stati rintracciati e catturati in Germania, Francia, Olanda e Malta. I dettagli alle 10, presso gli Uffici della procura di Bari.