Mafia, Salvini: "Chi parla di Lega si sciacqui bocca, nulla a che fare"

"Chi accosta il nome della Lega a quello della mafia deve sciacquarsi la bocca perché con la mafia non abbiamo nulla a che fare".Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine della riunione su sicurezza e terrorismo.Parlando del 25 aprile Salvini ha chiarito che "per me è festa e la democrazia è un valore, poi ognuno celebra la festa come e dove vuole, io sarò in Sicilia, a Corleone, perché per me la liberazione dell'Italia è dalle mafie".Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sentirà telefonicamente il sottosegretario Armando Siri prima della partenza per la Cina. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'incontro tra Conte e Siri - proseguono le stesse fonti - si terrà al rientro del premier in Italia.