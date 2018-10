Mafia, blitz contro clan Santapaola-Ercolano: 18 arresti, anche ex deputato

Operazione antimafia tra Acireale e Aci Catena, nel Catanese. Diciotto le persone arrestate e ritenute dalla procura distrettuale collegate alla cosca Santapaola-Ercolano. Sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni con l'aggravante del metodo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, tentato omicidio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Tra gli arrestati anche l'ex deputato regionale Raffaele Nicotra detto 'Pippo', ex Udc. Al blitz hanno preso parte 200 carabinieri del Comando provinciale di Catania.Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale e dalla Compagnia di Acireale, hanno consentito, tra l'altro, di accertare, anche grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, responsabilità in ordine all'appartenenza a due gruppi storici di Catania, nonché alla pratica del pizzo ai danni di diversi imprenditori locali nell'arco di svariati anni. Ai raggi x diverse consultazioni elettorali locali per le quali vi sarebbe stato l'interessamento della mafia e in particolare quella legata alla cosca catanese di Cosa nostra.