Nel 2011 la conferma che era affetto da un tumore Mafia. Corte di Strasburgo condanna Italia per rinnovo 41 bis a Provenzano Provenzano si era lamentato delle cure mediche inadeguate in prigione e della continuazione dello speciale regime di detenzione, a dispetto delle sue condizioni di salute. Legale: "E' stata lotta per diritti".

Condividi

L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per la decisione di rinnovare l'applicazione del regime speciale di detenzione del 41bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 fino alla sua morte, il 13 luglio dello stesso anno.La Corte invece non ha individuato nessuna violazione sulle condizioni di detenzione. Provenzano, relativamente all'articolo 3 della Convenzione, si era lamentato delle cure mediche inadeguate in prigione e della continuazione dello speciale regime di detenzione, a dispetto delle sue condizioni di salute.Provenzano, membro di Cosa nostra, fu considerato il capo dell'organizzazione a partire dal 1995 fino al suo arresto, avvenuto nel 2006. Dopo un anno di carcere a Terni, venne trasferito al carcere di Novara dove tentò più volte di comunicare in codice con l'esterno.Il ministero della Giustizia decise allora di aggravare la durezza della condizione detentiva, applicandogli, in aggiunta al regime di 41 bis, il regime di "sorveglianza speciale" (14-bis) dell'ordinamento penitenziario, con ulteriori restrizioni, come l'isolamento in una cella in cui erano vietate televisione e radio portatile.Il 19 marzo 2011 venne confermata la notizia che Bernardo Provenzano era affetto da un cancro alla vescica. Lo stesso giorno venne annunciato il suo trasferimento dal carcere di Novara a quello di Parma, dove il 9 maggio 2012 l'ex boss tentò il suicidio.A causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, il 9 aprile 2014 venne ricoverato all'Ospedale San Paolo di Milano, proveniente dal centro clinico degli istituti penitenziari di Parma. Nell'estate 2015 la Cassazione riconfermò il regime di 41 bis presso la camera di massima sicurezza dell'ospedale milanese, respingendo l'istanza dei legali di Provenzano di spostarlo nel reparto riservato ai detenuti ordinari, in regime di detenzione domiciliare.Motivazione di questa decisione fu la tutela del diritto alla salute del detenuto, ritenendo la Corte Suprema che l'esposizione alla promiscuità dell'altro reparto (peraltro non attrezzato ad assicuragli un'assistenza sanitaria efficace come quella di cui godeva nella camera di massima sicurezza) l'avrebbe messo a "rischio sopravvivenza". Morì all'ospedale San Paolo di Milano il 13 luglio 2016, all'età di 83 anni."Quella che abbiamo combattuto è stata una lotta per l'affermazione di un principio e cioè che applicare il carcere duro a chi non è più socialmente pericoloso si riduce ad una persecuzione". Così l'avvocato Rosalba Di Gregorio, legale del capomafia Bernardo Provenzano, ha commentato la decisione della Corte di Strasburgo di condannare l'Italia per avere sottoposto il boss Bernardo Provenzano ad un trattamento disumano mantenendolo al 41 bis nonostante fosse ridotto ad un vegetale.