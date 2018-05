Mercati Maglia nera Milano. Spread sopra i 190 punti base

di Sabrina Manfroi Prosegue in calo Piazza Affari una seduta gia' nervosa per le tensioni sul fronte commerciale tra Usa e Cina. Milano maglia nera per l'incertezza politica perde l'1,7% ma resta molto volatile. Lo spread con i bund tedeschi sale fino a 194 punti base, il rendimento decennale balza al 2,44%. Nel resto d'Europa, Londra perde lo 0,70%, Francoforte -1,5% Parigi -1,12%. C'e' attesa anche per le raccomandazioni che oggi la Commissione europea dovrebbe inviare a tutti i 27 Paesi dell'Unione sui temi economici. L'euro si indebolisce a 1,1720 sul dollaro.