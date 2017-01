Milano, ricoverato per inalazione sostanza chimica: rientra allarme terrorismo

Controlli di sicurezza a Milano

Rientra l'allarme a Milano legato alla presunta intossicazione da sostanze chimiche pericolose di un uomo di origini magrebine. L'uomo si troverebbe ricoverato in ospedale, a Milano, in gravi condizioni. Inizialmente si era difusa la notizia che ad intossicarlo sarebbe stata una sostanza di cui è vietata la vendita. Con l'ipotesi che si potesse trattare di una sostanza idonea a preparare attacchi chimici.Si era ipotizzato che l'uomo, insieme ad un altro compagno, sempre di origini magrebine, possa essere stato tra i contatti italiani di Anis Amri, l'autore della strage ai mercatini di Natale di Berlino.Amri, morto nel conflitto a fuoco con la polizia a Sesto San Giovanni il 23 dicembre, potrebbe essersi appoggiato ad una cellula attiva nel Milanese. Si sta ancora cercando di appurare quale sia la sostanza sostanza che ha causato il malore al magrebino.Secondo quanto trapelato dal riserbo degli inquirenti, la morte di Anis Amri potrebbe causare un'accelerazione nei propositi di uno o più estremisti, intenzionati - secondo alcuni alert - a compiere un'azione in questa settimana semifestiva.