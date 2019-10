Mail e numeri telefonici usati per pubblicità, Twitter chiede scusa Al problema il social network avrebbe ovviato a metà settembre. "Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo e stiamo intraprendendo delle mosse perché ciò non si ripeta",

Twitter si scusa per aver usato, "inavvertitamente"" numeri di telefono e email degli utenti per scopi pubblicitari sebbene siano stati forniti solo per motivi di sicurezza. "Quando fornite un indirizzo email o un numero di telefono per scopi di sicurezza, questi dati potrebbero essere stati usati inavvertitamente per scopi pubblicitari - ha dichiarato Twitter - e' stato un errore e ci scusiamo". Al problema il social network avrebbe ovviato a metà settembre. "Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo e stiamo intraprendendo delle mosse perché ciò non si ripeta", ha assicurato Twitter.