2017/11/04 15:31

Per certezze si attende report finale Bimba morta di malaria, Lorenzin: contagio avvenuto in ospedale "Questo - ha aggiunto il ministro della Salute - mi sembra un conforto perché vuol dire che non abbiamo ceppi di zanzare che sono vettori malarici. Da un certo punto di vista siamo tutti più sicuri"

Brescia, bimba di 4 anni muore di malaria: non era andata in un paese malarico Malaria, la malattia delle paludi. Cos'è, come si contrae e dove è diffusa Condividi Il caso di Sofia, la bimba morta di malaria agli Spedali Civili di Brescia. Dopo essere stata ricoverata all'ospedale di Trento, "avremo adesso il report finale. Ci sono state varie ricerche su questo, possiamo escludere che la malaria sia stata contratta in un contesto esterno all'ospedale". Si mantiene cauta il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, tornando sulla vicenda oggi a Milano a margine di un evento collaterale al G7 Salute.



