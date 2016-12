​Male Milano, tracollano Mediaset e MPS

di Paolo Gila Attività incerta a Wall Street nel pomeriggio, che ritraccia tanto con il Dow Jones (-0,20%) quanto con il Nasdaq (-0,54%). In Europa le contrattazioni si sono svolte in un clima pre-festivo con scambi ridotti e gli indici hanno chiuso su posizioni di stabilità, con Londra a +0,32%, Parigi a +0,02% e Francoforte a -0,11%.Milano ha lasciato sul terreno lo 0,49%. Pesanti flessioni per MPS (-7,48%) e Mediaset (-12,40%). Contrastati sono apparsi anche gli industriali e i farmaceutici, in ordine sparso le utilities.Sul mercato dei titoli di stato lo spread si porta a 160 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 87%.Sul mercato dei cambi l’euro contro dollaro si colloca a quota 1,04 e 50.Ore 17:30