Marina militare maltese soccorre 75 migranti aggrappati a recinzione per la pesca dei tonni

Un gruppo di 75 migranti è stato recuperato dalla Marina militare maltese. Erano aggrappati a una recinzione per la pesca per tonni. Lo riferisce la stampa maltese. Il salvataggio è avvenuto nella serata di mercoledì e stamane i migranti sono stati trasportati su una motovedetta maltese verso la terraferma.Rappresentanti dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati erano presenti al momento dello sbarco a Malta e hanno parlato con i rifugiati e i migranti soccorsi, "che - secondo l'organizzazione Onu - erano esausti, affamati ed estremamente sollevati per essere stati portati sulla terra dopo tre giorni alla deriva".