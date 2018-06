Maltempo Giugno pazzo: nubifragio su Palermo, danni a colture in Sicilia. Trombe marine su riviera romagnola Una tempesta di pioggia e vento si è abbattuta sulla riviera romagnola dell'Adriatico. Al largo di Cesenatico, ma un po' da tutte le località del litorale, il cielo è diventato improvvisamente scuro e dalla costa sono state avvistate due trombe marine, di cui una di notevoli dimensioni

Condividi

Un violento acquazzone si e' abbattuto su Palermo e provincia causando allagamenti e disagi. Tra le zone piu' colpite in citta' via Falsomiele, via Altofonte e via Villagrazia. Numerosi cittadini hanno allertato la centrale operativa dei vigili del fuoco. Molti si sono ritrovati intrappolati in auto, soprattutto nelle vicinanze dei cavalcavia. In via Altofonte e in via Falsomiele diversi tombini sono saltati, creando allagamenti sia nelle case al pian terreno che in garage e magazzini.In via Villagrazia all'altezza del civico 437 un albero si e' abbattuto in strada bloccando in parte la circolazione della auto. Anche a Cefalu' nella parte piu' vicina al mare diverse persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto a causa delle strade completamente allagate, soprattutto all'altezza dei sottopassi.In viale Regione siciliana all'altezza del Baby Luna il conducente di una vettura ha perso il controllo della sua auto, probabilmente per l'asfalto viscido intorno alle 5. Per lui tanta paura, nessuna ferita e soltanto danni all'auto.Nelle provincie di Caltanissetta e di Enna e' iniziata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi: distrutte strade poderali, interpoderali e comunali, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d'acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo. E' questo il risultato della prima valutazione della Coldiretti che con i propri tecnici sta monitorando il territorio, ma ormai sono chiari i segni che queste piogge stanno rendendo non commercializzabile il grano. Perdita di colore e muffe sono l'evidente primo risultato delle avversita' atmosferiche.Alla crisi di mercato si e' cosi' aggiunta la calamita'. Nell'area del Vallone, colpiti interi territori comunali, da Mussomeli, Milena, Vallelunga e Villalba. Gravemente disastrate le aree di San Cataldo e quella di Caltanissetta. Ma poche sono le zone indenni. I funzionari della Coldiretti stanno effettuando sopralluoghi per comprendere l'ammontare delle perdite. Anche in provincia di Enna diffusi danneggiamenti nelle aree del capoluogo e dei comuni vicini. Ma la conta e' solo all'inizio.Una tempesta di pioggia e vento si è abbattuta sulla riviera romagnola dell'Adriatico. Al largo di Cesenatico, ma un po' da tutte le località del litorale, il cielo è diventato improvvisamente scuro e dalla costa sono state avvistate due trombe marine, di cui una di notevoli dimensioni. Sulla spiaggia era stato poco prima dato l'avviso di chiudere gli ombrelloni per il forte vento in arrivo e le persone presenti si sono allontanate in fretta, mettendosi al riparo.