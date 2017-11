Maltempo in Abruzzo, fiumi sorvegliati speciali Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte. Scuole chiuse a Pescara

Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte a Pescara e a Montesilvano per far fronte alle numerose richieste di intervento dovute al maltempo che da martedì sera ha colpito l'Abruzzo. La pioggia battente, andata avanti fino alla mezzanotte, ha creato in particolare problemi sulla costa al confine fra le province di Pescara e Teramo. Scuole chiuse anche oggi a Pescara, Montesilvano, Citta' Sant'Angelo e Penne. A Pescara sono già al lavoro quattro ditte per il ripristino della sicurezza di alcune strade, dove si sono formate delle vere e proprie voragini, sia nella centralissima Corso Vittorio, quanto nelle zone collinari e periferiche: per operare la città è stata divisa in quattro quadranti e su ognuna agirà una squadra con asfalto a freddo.Restano chiusi ancora i parchi, dove non si sono registrati particolari problemi, chiusi anche i cimiteri. Nella giornata di oggi si procederà anche alla stima dei danni causati alle strade. A Montesilvano, grazia al lavoro delle squadre di Protezione Civile e vigili del fuoco, tutte le strade sono state liberate dall'acqua. Resta chiuso il sottopassaggio di viale Europa direzione mare. Nel corso della giornata verranno eseguiti interventi sulla pubblica illuminazione, saltata in parte del lungomare. Resta il livello di superamento della soglia di allarme del fiume Saline, che risulta sotto controllo e sotto continuo monitoraggio.