Maltempo. Ancora emergenza in Emilia-Romagna. Secchia monitorato. Ponti chiusi nel modenese

#Maltempo #EmiliaRomagna, #28maggio ore 8:00. Sotto costante monitoraggio i livelli idrometrici dei fiumi Secchia, Panaro e relativi affluenti. Potenziato il dispositivo di soccorso dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/BR10UG9miR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 29 maggio 2019

Ancora una giornata segnata dal maltempo in gran parte del nostro Paese. Forti temporali insistono sulle regioni settentrionali e in gran parte di quelle del sud. Particolarmente difficile la situazione in Veneto dove la pioggia e il forte vento hanno provocato diversi danni e problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. Ma anche danneggiato la rete idrica che ha provocato diversi allagamenti tra abitazioni e negozi. Critica la situazione dei corsi d'acqua che hanno raggiunto livelli di massima allerta. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco.Protezione Civile in allerta anche in Toscana ed Emilia-Romagna dove è stata diramata l'allerta rossa sulla pianura centrale; arancione sul resto della regione. Anche qui a destare qualche preoccupazione i fiumi ingrossati. Monitorato il Secchia, il Panaro e relativi affluenti a rischio piena: allerta nel Mantovano; a Modena i ponti resteranno chiusi.La piogge battenti di questi giorni ha provocato seri danni alle coltivazioni. La Sardegna non è esclusa. Le piogge di sabato e domenica le hanno colpite in piena maturazione compromettendone il raccolto. L'ultima ondata di maltempo di maggio aggrava il bilancio dei danni nelle campagne in una primavera segnata da precipitazioni eccezionali in una fase particolarmente delicato per l'agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo, le piante che iniziano a fare i primi frutti. L'anomalia climatica si fa sentire lungo tutta la Penisola dove - sostiene la Coldiretti - si è verificata una vera strage per verdure, cereali e frutta con danni a vigneti, agrumeti, oliveti, fragole, albicocche, ciliegie, pesche e cocomeri ma anche del fieno necessario per l'alimentazione degli animali.I cambiamenti climatici si abbattono su un territorio reso fragile dal consumo di suolo con l'abbandono delle campagne e la cementificazione che - denuncia Coldiretti - solo nell'ultimo anno hanno causato la scomparsa di 100mila ettari di terra coltivata, pari alla superficie di 150mila campi da calcio, dopo che negli ultimi 25 anni era già sparito il 28% delle campagne. L'erosione di territorio agricolo a beneficio di asfalto, edifici e capannoni causa il fenomeno dell'impermeabilizzazione del terreno che non riesce ad assorbire l'acqua aumentando il rischio di inondazioni. Su un territorio indebolito si abbattono infatti - conclude la Coldiretti - gli effetti di una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali e bombe d'acqua i cui effetti si fanno sempre più devastanti.Da venerdì 31 Maggio l'anticiclone delle Azzorre si estenderà su buona parte dell'Europa Occidentale. Per questo motivo anche sul nostro Paese ci aspettiamo condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate con le temperature previste in deciso aumento.Sabato tanto sole e caldo in particolare sulle regioni del Centro-Nord con punte massime fin verso i 28-30°C nelle principali città di pianura. Un primo e forse decisivo cambio di stagione insomma, in direzione dell'estate. Al Sud invece permane un circolazione di tipo ciclonico con alternanza tra ampie schiarite e ancora la possibilità di piogge e temporali tra Campania, Basilicata, Puglia settentrionale, Calabria in estensione poi anche alla Sicilia centro orientale.Domenica, festa della Repubblica: ancora bel tempo al Centro Nord con temperature ancora più calde, infatti i 30-32°C saranno facilmente raggiungibili su alcune zone della Pianura padana, soprattutto tra il rodigino e il ferrarese. Col passare delle ore, specie nel corso del pomeriggio, correnti più instabili in arrivo dai Balcani meridionali faranno peggiorare le condizioni meteo ancora al Sud con temporali e grandinate su Puglia, Campania, Calabria, zone interne di Abruzzo e Lazio.Guardando ai giorni successivi la presenza dell'alta pressione sembra farsi sempre più decisa, apportando all'Italia un continuo riscaldamento con temperature che raggiungeranno valori tipici dell'estate e comunque sopra la media del periodo di 2-4°C. Il mese di Giugno quindi potrebbe essere caratterizzato da un clima decisamente caldo e con rapidi passaggi perturbati segnatamente al Nord.